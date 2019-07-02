Младенец пострадал в ДТП в Пскове

12:08, 02 июля 2019, ПАИ

В Пскове на улице Леона Поземского в результате автомобильной аварии пострадал ребенок, которому еще нет и года. Все случилось 1 июля в 19:50.

23-летний водитель автомобиля Ford C-Max выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся машиной Volkswagen Passat, которой управлял 36-летний мужчина.

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадал пассажир Ford C-Max — мальчик 2019 года рождения. Госпитализация не потребовалась.

Также в этот день в Пскове в 20:10 произошло ДТП у дома №23 на Красноармейской набережной. 36-летний водитель машины Chevrolet Lacetti при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу пешеходу – 60-летней женщине. Женщина переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.