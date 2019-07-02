Тест на знание ПДД появился в мобильном приложении «Убитые дороги»

11:57, 02 июля 2019, ПАИ

В мобильном приложении Общероссийского народного фронта «Убитые дороги» можно пройти тест на знание Правил дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, тестирование будет проводиться в течение двух месяцев.

Авторы теста сформулировали 20 вопрос на основе самых распространенных нарушений на дорогах, которые касаются, в частности, требований дорожных знаков, правил остановки и стоянки, проезда перекрестков с круговым движением, работы дополнительных секций светофоров для поворотов направо и налево.

Чтобы пройти тест, нужно скачать приложение «Убитые дороги» в App Store или Google Play или обновить, если оно уже установлено. Раздел «Тесты» находится в меню слева. В перспективе там будут размещаться и другие тесты и опросы на знание ПДД и культуру вождения.

Пользователю нужно выбрать ответ и нажать кнопку «Ответить», затем появится пояснение в зависимости от того, правильный ответ или нет, со ссылкой на ПДД. Пройти тест можно только один раз. Эксперты ОНФ рассчитывают, что этой возможностью воспользуются около 20 тысяч человек, которые уже скачали приложение.

«Пренебрежение правилами дорожного движения, а нередко и их незнание, приводит к страшным последствиям. Результаты теста позволят нам выяснить, какими знаниями в сфере ПДД обладают участники дорожного движения, а также донести до них важнейшую информацию. Напомню, что в «майском указе» президент России поручил к 2024 году обеспечить снижение количества мест концентрации ДТП, аварийно-опасных участков в два раза по сравнению с 2017 годом», - прокомментировал координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.