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23 тонны ягод, фруктов и укропа запретили ввозить в Псковскую область

На территории Псковской области выявили нарушения в сфере карантина растений при ввозе 7 партий подкарантинной продукции общим весом 23,4 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Товар был задержан на российско-белорусском и на внешних участках Государственной границы Российской Федераци. С нарушениями законодательства пытались ввезти черную смородину, свежие томаты, клубнику, черешню, абрикосы, яблоки и укроп. В большинстве случаев причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата на продукцию, а один документ был выдан после фактической отправки груза с территории государства. 

Вся запрещенная к ввозу продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории.

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