23 тонны ягод, фруктов и укропа запретили ввозить в Псковскую область

12:06, 02 июля 2019, ПАИ

На территории Псковской области выявили нарушения в сфере карантина растений при ввозе 7 партий подкарантинной продукции общим весом 23,4 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Товар был задержан на российско-белорусском и на внешних участках Государственной границы Российской Федераци. С нарушениями законодательства пытались ввезти черную смородину, свежие томаты, клубнику, черешню, абрикосы, яблоки и укроп. В большинстве случаев причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата на продукцию, а один документ был выдан после фактической отправки груза с территории государства.

Вся запрещенная к ввозу продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории.