Великолучане стали лучшими на межрегиональных соревнованиях «Огневой Рубеж – 2019»

12:41, 02 июля 2019, ПАИ

Команда ВПК «Вымпел» из Великолукского района заняла первое место на Межрегиональных военно-спортивных соревнованиях «Огневой Рубеж – 2019», которые прошли с 27 по 30 июня в Пушкинских Горах на базе военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы состязаний, второе место досталось команде ВПСК «Шторм» (Псковская область), третье - Центру допризывной подготовки «Отечество» (Великие Луки).

Всего турнир собрал 8 команд из Пскова, Опочки, Пушкинских Гор, Великих Лук, Великолукского района и Москвы. Участники показали свои знания и навыки в медицинской, тактической, инженерной, огневой подготовке, ориентировании на местности, выживании в сложных условиях, физической подготовке, творчестве.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступили заместитель начальника управления специальных программ администрации Псковской области Александр Зайков, и. о. председателя ассоциации ВПК ДОСААФ России Владислав Иванов, руководитель центрального аппарата ДОСААФ России Сергей Главацкий, представитель Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов России» Юрий Кукушкин, директор военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» Павел Григорьев, а также председатель Псковской региональной общественной организации ВПСК «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Соревнования прошли в несколько этапов: тактическая игра в лазертаг, полоса «Разведчика», стрельба из пневматического пистолета Макарова, контрольно-силовые упражнения, техника пешеходного туризма (ориентирование на местности, альпинизм), визитная карточка (показательное выступление).

Победители и призёры получили кубки, медали, грамоты и ценные призы. Команде-победителю вручили макет автомата Калашникова.

Состязания состоялись в рамках проекта «Команда2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на средства субсидии администрации региона.