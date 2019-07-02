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Общество

Фонд капремонта предупреждает о мошенниках в Пскове

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области предупреждает псковичей о мошенниках, которые под видом сотрудников фонда обманывают людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фонде капремонта.

Злоумышленники под видом специалистов фонда ходят по квартирам и предлагают провести консультацию о предоставлении льгот. Однако на самом деле они применяют психологические техники давления и убеждения, в частности, гипноз, и затем грабят псковичей. В фонде капремонта сообщили, что к ним поступили четыре жалобы о случаях мошенничества в Пскове. Все граждане утверждают, что к ним приходила женщина.

В связи с этим фонд капремонта призывает псковичей не открывать дверь незнакомым лицам, предлагающим какие-либо услуги; не сообщать о себе никакой информации и тем более не отдавать деньги. В фонде также отметили, что в настоящее время принимаются все возможные меры по предотвращению случаев мошенничества.

Кроме того, в фонде напомнили, что полномочия оформления льгот предоставлены органам социальной защиты. Граждане должны обратиться в социальную защиту по месту жительства или МФЦ с соответствующим заявлением.

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