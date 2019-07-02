В псковский аквапарк «Акваполис» требуется медработник
В псковский аквапарк «Акваполис» требуется медицинский работник, сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса.
Должностные обязанности: прием посетителей комплекса; оказание первой неотложной (доврачебной) помощи; консультирование посетителей по услугам спортивно-оздоровительного комплекса; санитарно-просветительская работа с посетителями; ведение соответствующей документации.
Требования: среднее медицинское образование (сестринское дело, лечебное дело); приятная внешность, правильная речь, вежливость; отсутствие вредных привычек; дисциплинированность, ответственность.
Условия: трудоустройство по ТК РФ; график работы сменный. Возможно совместительство.
Резюме можно присылать на электронную почту: aquapark@aquapolis60.ru. Запись на собеседование по телефону: (8112) 701-101 через старшего администратора.