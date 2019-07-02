Контрабанду более 112 тысяч пачек сигарет пресекла Псковская таможня

13:32, 02 июля 2019, ПАИ

В МАПП Убылинка в Пыталовском районе сотрудники Псковской таможни выявили 112 тысяч 640 пачек сигарет, которые незаконно перемещались с территории РФ в Латвию под видом другого товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

Таможенникам были представлены документы на перевозимый товар, в которых отмечалось, что груз — порошок, молотый шамота. Однако после осмотра транспорта сотрудники таможни обнаружили скрытые от контроля пачки сигарет. Их стоимость свыше 10,8 миллионов рублей, что является крупным размером.

В связи с этим Псковская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий — белорусских сигарет через таможенную границу Евразийского экономического союза. Согласно части 1 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере) максимальное наказание, которое грозит нарушителю, - лишение свободы на срок до пяти лет.

В Псковской таможне также отметили, что с начала текущего года по фактам контрабандного перемещения через таможенную границу ЕАЭС табачных изделий Псковская таможня возбудила 4 уголовных дела. Согласно заключениям экспертов, общая стоимость незаконно перемещаемых табачных изделий по уголовным делам составила более 60,7 миллионов рублей.

Кроме того, в 2019 году Псковская таможня возбудила 43 дела об административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц, незаконно перемещающих сигареты. В рамках этих дел изъяты свыше 130 тысяч пачек сигарет различных марок.