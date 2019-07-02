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Общество

Советский танк с останками экипажа нашли поисковики на границе с Украиной

Советский танк КВ-1 с останками экипажа нашли поисковики на границе с Украиной в Ростовской области, пишет «Российская газета».

Поисковики считают, что танк входил в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва и был взорван 18 августа 1943 года при прорыве эшелонированной немецкой линии обороны. Тогда войска Южного фронта под командованием маршала Федора Толбухина переправились за реку Миус и захватили плацдарм шириной около 10 километров. В ответ немцы перебросили с Курской дуги элитные танковые дивизии, и при массированной поддержке с воздуха смогли остановить советское наступление. В исторических документах значится, что в этот день советские войска потеряли 15 тяжелых танков.

Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков пояснил, что найденная машина, скорее всего, подорвалась на противотанковой мине и потеряла ход. «Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк, - предположил он. По найденным деталям поисковики планируют установить историю танка и имена членов экипажа.

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