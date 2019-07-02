В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

14:07, 02 июля 2019, ПАИ

В Италии местный художник Дарио Гамбарин нарисовал в поле с помощью трактора двухсотметровый портрет крестителя Руси князя Владимира. Своё творчество он приурочил к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Дарио Гамбарин рассказал, что в 2013 году президент России подарил папе Франциску икону Владимирской Богоматери. «Я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых», - сказал он.

За основу изображения лица древнерусского правителя итальянец взял новый памятник Владимиру на Боровицком холме. Сам портрет появился на пшеничном поле, после сбора урожая. На нём князь Владимир изображен с кустистой бородой и в древнерусском шлеме.