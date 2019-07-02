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Общество

Акцию проведут к юбилею запуска «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом

Все участники программы лояльности «РЖД Бонус» получат двойные баллы за поездку в скоростных поездах «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков – Печоры отправлением 4 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОАО «РЖД», акция приурочена к годовщине запуска поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург – Псков.

Оформить билет с начислением двойных баллов можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Баллы поступят в течение 30 дней после окончания поездки. Ознакомиться с правилами Программы «РЖД бонус» можно на официальном сайте rzd-bonus.ru.

С 3 августа ОАО «РЖД» продлевает маршрут курсирования поезда «Ласточка» №809/812 и №813/814 в направлении Санкт-Петербург – Псков до станции Печоры. Поезда будут следовать с продлением до/от станции Печоры по субботам и воскресеньям, в будние дни – до/от станции Псков.

Подробную информацию о графике движения поездов «Ласточка» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00. 

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