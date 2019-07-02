Самыми активными интернет-пользователями в сети Tele2 в Псковской области оказались владельцы iPhone

14:29, 02 июля 2019, ПАИ

Tele2 определила смартфоны, которые чаще всего выбирают абоненты в Псковской области. Наиболее востребованы модели Samsung, Apple, Huawei и Honor, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В топ-10 популярных смартфонов в Псковской области вошли 3 модели компании Apple: iPhone 6, SE и 5S. От компании Samsung в десятку попали модели Galaxy A5, Galaxy J3, Galaxy J2 и Galaxy J1, а от китайского бренда Honor - модели 9 Lite, 7A и 7A Pro. Год назад в число самых популярных устройств среди псковичей бренд Honor не попал. В целом смартфонами компании Samsung пользуется 22% клиентов Tele2 в Псковской области, доля брендов Huawei и Honor – 16%, а Apple – 8%. Модели компании Xiaomi закрепились на четвертом месте, заняв 7%.

Больше всего интернет-трафика в сети Tele2 в Псковской области потребляют владельцы смартфонов Apple. В среднем обладатель iPhone 6 скачивает на 54% больше трафика, чем владелец Honor 9 Lite. Среди обладателей смартфонов Honor пользователи именно этой модели больше всех пользуются интернетом.

Как показал анализ, большинство жителей Северо-Запада продолжает выбирать мобильные устройства в диапазоне от 5 000 до 20 000 рублей. При этом за год существенно вырос размер смартфонов: в мае 2019 доля смартфонов с диагональю более 5,5 дюймов составила 36%, в то время как год назад моделей с таким размером экрана насчитывалось 15%. В целом на Северо-Западе доля смартфонов с поддержкой 4G-сетей достигла 77%, тогда как еще год назад этот показатель равнялся 57%.