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Общество

Приемная кампания стартовала в ПсковГУ

Фото Дарьи Хватковой

В Псковском государственном университете началась приемная кампания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, абитуриенты могут подать документы в ПсковГУ на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

Подать документы в университет можно по электронной почтечерез личный кабинет на сайтенепосредственно в Приемной комиссии«Почтой России» и через доверенное лицо.

Самыми популярными направлениями подготовки ПсковГУ на данный момент являются информационные системы и технологии, юриспруденция, информатика и вычислительная техника, лечебное дело, строительство, электроэнергетика и эектротехника, лингвистика. Сейчас на эти направления подано наибольшее количество документов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-550-94-10 – звонок по России бесплатный.

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