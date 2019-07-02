Приемная кампания стартовала в ПсковГУ

15:31, 02 июля 2019, ПАИ

В Псковском государственном университете началась приемная кампания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, абитуриенты могут подать документы в ПсковГУ на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

Подать документы в университет можно по электронной почте, через личный кабинет на сайте, непосредственно в Приемной комиссии, «Почтой России» и через доверенное лицо.

Самыми популярными направлениями подготовки ПсковГУ на данный момент являются информационные системы и технологии, юриспруденция, информатика и вычислительная техника, лечебное дело, строительство, электроэнергетика и эектротехника, лингвистика. Сейчас на эти направления подано наибольшее количество документов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-550-94-10 – звонок по России бесплатный.