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Сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя в Пскове

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 21-летнего водителя. Поводом стало то, что он сел за руль после распития спиртного. Как оказалось поздне, ранее он уже подвергался наказанию за нетрезвое вождение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

В ходе патрулирования в районе улицы Школьной в областной столице к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный ей мужчина в пьяном виде сел за руль автомобиля и сразу же врезался в припаркованную автомашину. Но это его не остановило. Через какое-то время он вырулил на дорогу и скрылся. 

Росгвардейцы задержали нарушителя и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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