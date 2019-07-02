95-летняя псковичка получила поздравление от президента

16:00, 02 июля 2019, ПАИ

Псковичка Кира Зайцева в честь 95-летия получила поздравительный адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 2 июля поздравление главы государства и подарки имениннице вручила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«Мы желаем вам долгих лет жизни. Обязательно дожить до столетнего юбилея, чтобы мы вновь смогли к вам прийти», — обратилась Вера Емельянова к Кире Зайцевой и передала ей цветы от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с пожеланиями крепкого здоровья.

Женщина рассказала гостям о жизни во время войны. Тогда она ухаживала за младшими братьями и сестрами, так как отец сразу ушел на фронт и практически дошел до Берлина, но был тяжело ранен. Всю войну Кира Зайцева провела в Пскове. За годы работы и большой личный вклад в развитие города она получила звание «Ветеран труда».

Именинницу также поздравили ее близкие. Вера Емельянова попросила их записать воспоминания Киры Зайцевой, чтобы была возможность их сохранить и передавать следующим поколениям.

Она добавила, что в Псковской области действует программа адресной помощи ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Врачей узких специальностей можно вызвать на дом для консультаций. Первый заместитель губернатора попросила не стесняться и обращаться за помощью, если она требуется.