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Общество

Лунное затмение смогут наблюдать псковичи 16 июля

2 июля состоится полное солнечное затмение, однако наблюдать его смогут только жители западного полушария Земли. Россияне, которые не увидят это астрономическое явление, смогут в ночь с 16 на 17 июля понаблюдать за другим затмением — лунным, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на астронома, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина.

Владимир Сурдин отметил, что некотрые россияне отправились смотреть солнечное затмение в Западное полушарие. Однако те, кто не смог улететь за океан, получат шанс через несколько дней наблюдать в России лунное затмение. «Лунное, и у нас оно, действительно, будет видно хорошо. Но оно будет не полное, и зрелище будет не особенно впечатляющим. Но тем не менее довольно интересным», — пояснил астроном.

В прошлом году на горе Соколихе в Псковском районе на площадке у монумента в честь Ледового побоища в рамках проекта псковского губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018» проходило мероприятие «АстроПсков». На нём псковичи увидели полное лунное затмение вместе с великим противостоянием Марса, которое выпало на этот же день. Такое космическое явление происходит раз в 25 тысяч лет.

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