Великолукский боец Руслан Шамилов готовится к следующему поединку

17:16, 02 июля 2019, ПАИ

«Планомерно будем готовиться к следующему поединку», – сообщил тренер великолукского бойца Руслана Шамилова Андрей Ткаченко (Центр ММА - Великие Луки), комментируя победу воспитанника на международном турнире. Об этом сообщает telegram-канал #псковскийспорт.

Поединок в средней весовой категории между Русланом Шамиловым и Владимиром Трусовым (Самбо-Питер) состоялся на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 102 в Нур-Султане (Казахстан). По его итогам великолучанин победил во втором раунде.

«Готовились к тяжелому поединку на три раунда. И, как и ожидали, первый раунд был непростым. Руслан правильно выполнял наш план на бой, в первом раунде разбил Трусову ногу – было видно, что он начал прихрамывать. Как раз из-за этого он и оступился в начале второго раунда, что позволило завершить бой досрочно», – приводит telegram-канал слова тренера.

По мнению Андрея Ткаченко, его подопечный был хорошо готов к поединку, но после поражения испанца Инока Солвеса Торреса «было важно правильно подойти к бою с точки зрения психологии – выйти, сделать все в удовольствие и победить, что Руслан и сделал».

«Надеемся выступать на ринге чаще, это нам необходимо», – добавил тренер.