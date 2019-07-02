Великолукский боец Руслан Шамилов готовится к следующему поединку
«Планомерно будем готовиться к следующему поединку», – сообщил тренер великолукского бойца Руслана Шамилова Андрей Ткаченко (Центр ММА - Великие Луки), комментируя победу воспитанника на международном турнире. Об этом сообщает telegram-канал #псковскийспорт.
Поединок в средней весовой категории между Русланом Шамиловым и Владимиром Трусовым (Самбо-Питер) состоялся на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 102 в Нур-Султане (Казахстан). По его итогам великолучанин победил во втором раунде.
Руслан @ruslan.shamilov Шамилов выносит соперника во втором раунде #мма #псковскийспорт #русланшамилов Сегодня в МСК «Барыс-Арена» в Нур-Султане, Казахстан, прошел международный @m1global турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 102. В его рамках сразились бойцы среднего веса, обладающие отличной ударной техникой. Руслан Шамилов (Великие Луки), 4-1 бросил вызов Владимиру Трусову (Самбо-Питер), 3-1 За свою карьеру бойца смешанных единоборств Руслан Шамилов выиграл немало титулов на турнирах под эгидой Союза MMA России. Он становился неоднократным чемпионом Псковской области и СЗФО, выигрывал бронзовую медаль на чемпионате России, а также выигрывал первый чемпионат страны среди студентов. На профессиональной арене молодой боец провел уже пять боев и первые четыре он уверенно выиграл, но проиграл в последнем поединке, не совладав с опытнейшим испанским бойцом Эноком Солвесом Торресом. В Нурсултане ему предстояло вновь набирать зачетные баллы в борьбе за чемпионский пояс. В борьбе с более возрастным, но менее опытным соперником Шамилов выдержал стартовый напор Трусова, и не простил ему ошибку на старте второго раунда, завершив бой досрочно.
«Готовились к тяжелому поединку на три раунда. И, как и ожидали, первый раунд был непростым. Руслан правильно выполнял наш план на бой, в первом раунде разбил Трусову ногу – было видно, что он начал прихрамывать. Как раз из-за этого он и оступился в начале второго раунда, что позволило завершить бой досрочно», – приводит telegram-канал слова тренера.
По мнению Андрея Ткаченко, его подопечный был хорошо готов к поединку, но после поражения испанца Инока Солвеса Торреса «было важно правильно подойти к бою с точки зрения психологии – выйти, сделать все в удовольствие и победить, что Руслан и сделал».
«Надеемся выступать на ринге чаще, это нам необходимо», – добавил тренер.