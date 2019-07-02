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Общество

В Псковской области обсуждают возможность отмены транспортного налога для солдат-срочников

В Псковской области обсуждают возможность отмены транспортного налога для солдат-срочников, 2 июля этот вопрос рассматривался на заседании комитета Псковского областного Собрания депутатов по бюджету финансам и налоговой политике.

Однако парламентарии инициативу не поддержали, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Правовое управление администрации региона выявило в законопроекте недостатки. Руководитель структурного подразделения Наталья Волкова заметила, что в региональном законе предусмотрены аналогичные налоговые льготы для отдельных категорий граждан. При этом чётко оговорено количество транспортных средств, предельная мощность автомобиля, а в отдельных случаях - уровень доходов получателя льготы.

Юрист администрации предложила парламентариям подумать о подготовке обращения к министру внутренних дел, приказом которого регулируются правила регистрации транспорта. В отдельных случаях документ предусматривает приостановку регистрации на определённый срок, но время прохождения службы в данном перечне отсутствует.

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