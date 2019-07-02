Более 60 псковичей получили компенсацию за приобретение приставки для подключения к цифровому телевидению

18:13, 02 июля 2019, ПАИ

61 житель Пскова по данным на 2 июля 2019 года получил компенсацию за приобретение приставки для подключения к цифровому телевизионному вещанию. Как сообщила Псковскому агентству информации исполняющая обязанности руководителя территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Антонина Григорьева, общая сумма выплаты составила 53000 рублей.

При этом она уточнила, что возмещение части затрат предоставляется однократно в виде единовременной выплаты в размере фактической стоимости телевизионной приставки, но не более 1000 рублей.

Антонина Григорьева отметила, что право на единовременную выплату – дополнительную меру социальной поддержки – имеют малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на одного человека.

Она рассказала, что в территориальном отделе Пскова имеются объявления о том, что введена дополнительная мера социальной поддержки в виде возмещения части денежных средств за приобретенное оборудование для подключения к цифровому телевизионному вещанию. В объявлениях указана информация о размере выплаты, кто имеет право на выплату, перечень документов, которые необходимо представить для выплаты.

«Кроме того, наш территориальный отдел проводит разъяснительную работу и на личном приеме граждан. А также специалисты территориального отдела позвонили гражданам, которые состоят на учете в качестве малоимущих», – сказала Антонина Григорьева.

Она разъяснила, что тем псковичам, кто обращался за государственной социальной помощью в 2019 году, и кто является получателем субсидий, не требуется предоставлять сведения о доходах – нужно иметь паспорт и платежный документ, подтверждающий расходы на приобретение цифровой приставки. «А остальным гражданам, помимо этих документов, необходимо предоставить сведения о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения, и номер счета, на который перечислить компенсацию», – добавила Антонина Григорьева.

Прием документов осуществляется по адресам: улица Петровская, 28 (отдел по назначению, выплате пособий на детей и оказанию государственной социальной помощи), улица Вокзальная, 12 (отдел жилищных субсидий). Приемные дни - понедельник и среда с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00. Справки можно получить по телефонам: 66-47-67, 58-96-73, 56-28-74, 72-20-62, 72-17-03.

Работа по возмещению в 2019 году части затрат граждан на приобретение приставок проводится в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 30 апреля 2019 года №161.

14 октября в Псковской области отключат аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в связи с переходом на цифровое вещание. Вопросы о переходе на новое вещание можно задать по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

По решению губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 5 млн рублей. Данная мера социальной поддержки начала действовать с 13 мая.