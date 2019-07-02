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Общество

Михаил Ведерников назвал митрополита Тихона наставником и другом

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (в центре). Фото Псковской епархии.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) с днем рождения в своем Instagram.

«Сегодня в Псковской области особенный день! День рождения и день пострига в монашество нашего дорогого и уважаемого владыки Тихона – наставника, друга и соработника!» – отметил губернатор.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото Псковской епархии

Михаил Ведерников пожелал митрополиту Тихону «многая и благая лета», а также Божьей помощи во всех добрых делах и начинаниях.

14 мая 2018 года митрополит Тихон возглавил Псковскую митрополию с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре.

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