Михаил Ведерников назвал митрополита Тихона наставником и другом

19:45, 02 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) с днем рождения в своем Instagram.

«Сегодня в Псковской области особенный день! День рождения и день пострига в монашество нашего дорогого и уважаемого владыки Тихона – наставника, друга и соработника!» – отметил губернатор.

Михаил Ведерников пожелал митрополиту Тихону «многая и благая лета», а также Божьей помощи во всех добрых делах и начинаниях.

14 мая 2018 года митрополит Тихон возглавил Псковскую митрополию с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре.