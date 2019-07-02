Наталья Ильина: Ганза показала, что волонтеры – это большая сила

20:49, 02 июля 2019, ПАИ

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове 27-30 июня, показали, что волонтеры – это большая сила, и они могут объединяться для решения больших задач. Об этом на церемонии награждения волонтеров сообщила исполняющая обязанности ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, официальные гости Ганзейских дней говорили о том, что приедут в Псков снова, потому что здесь «такие классные волонтеры». Наталья Ильина подчеркнула, что в сердце у гостей остаётся тот, кто рядом. «А рядом все эти ганзейские дни были вы. Спасибо вам тысячу раз», – поблагодарила она добровольцев.

«Сейчас Псковский государственный университет по поручению губернатора Михаила Ведерникова берет на себя большую задачу – объединить волонтерство региона», – добавила Наталья Ильина и подчеркнула, что студенчество выполнит эту задачу.