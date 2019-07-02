Житель Печорского района незаконно спилил сосны на 400 тысяч рублей

22:31, 02 июля 2019, ПАИ

В Печорском районе осудят мужчину, который незаконно спилил сосны на 400 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 1 марта по 2 апреля злоумышленник без разрешающих документов приезжал на своем тракторе в лесничество вблизи деревни Вертушкино. Там, на землях лесного фонда, относящимся к особо защитным участкам леса, он спилил 17 сосен (общим объёмом 14,1 кубических метров), и отвез их к своему дому. Затем он распилил деревья, чтобы использовать их в качестве строительного материала.

В результате незаконных действий местный житель причнил государству ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Следователи отправили уголовное дело в суд по части 3 статьи 260 УК РФ. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.