0
22:44
Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
21:15
Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»
19:45
Михаил Ведерников назвал митрополита Тихона наставником и другом
18:23
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
17:21
На развязке Псков - Гдов изменится схема движения
17:03
Конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО стартовал в Псковской области
16:45
Открыт набор волонтеров на ралли «900 озер» в Псковской области
Еще новости
Общество

Житель Печорского района незаконно спилил сосны на 400 тысяч рублей

В Печорском районе осудят мужчину, который незаконно спилил сосны на 400 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 1 марта по 2 апреля злоумышленник без разрешающих документов приезжал на своем тракторе в лесничество вблизи деревни Вертушкино. Там, на землях лесного фонда, относящимся к особо защитным участкам леса, он спилил 17 сосен (общим объёмом 14,1 кубических метров), и отвез их к своему дому. Затем он распилил деревья, чтобы использовать их в качестве строительного материала.

В результате незаконных действий местный житель причнил государству ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Следователи отправили уголовное дело в суд по части 3 статьи 260 УК РФ. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
02 июля 2019
Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»
02 июля 2019
Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»
Михаил Ведерников назвал митрополита Тихона наставником и другом
02 июля 2019
Михаил Ведерников назвал митрополита Тихона наставником и другом
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
02 июля 2019
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
На развязке Псков - Гдов изменится схема движения
02 июля 2019
На развязке Псков - Гдов изменится схема движения
Конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО стартовал в Псковской области
02 июля 2019
Конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО стартовал в Псковской области
Открыт набор волонтеров на ралли «900 озер» в Псковской области
02 июля 2019
Открыт набор волонтеров на ралли «900 озер» в Псковской области
Прощание с псковским фотографом Светланой Гавриловой состоится 3 июля
02 июля 2019
Прощание с псковским фотографом Светланой Гавриловой состоится 3 июля

Идет загрузка...