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Общество

Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия

Фото Псковской епархии

Псковский государственный университет по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона объявил набор абитуриентов на образовательную программу «Теология» с формированием дополнительных компетенций – «музейное дело» и «охрана объектов культурного и природного наследия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, обучение пройдет на базе кафедры «Теология».

«Профессии, связанные с охраной и изучением памятников, с организацией музейного и экскурсионного дела становятся сегодня все более востребованными. Это особенно касается Псковской области – самой богатой в нашей стране по количеству древних памятников церковной архитектуры, где с каждым годом растет количество туристов и паломников», – рассказали в епархии.

Студенты, обучающиеся по данному направлению, получат как базовое богословское образование, так и образование в области истории искусств, музеологии и охраны объектов культурного наследия. При содействии Псковской митрополии к преподаванию привлекут не только лучших специалистов Пскова, но и преподавателей из МГУ имени Ломоносова, Сретенской и Московской духовных семинарий, других ведущих вузов России.

Выпускники направления смогут работать в музеях, туристических и паломнических центрах (в том числе в Псковской области), в организациях охраны памятников, в учебных заведениях.

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