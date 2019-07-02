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Общество

Свыше 50 человек отравились шавермой в Санкт-Петербурге

53 человека обратились в медицинские учреждения из-за отравления шавермой в кафе «Евро Кебаб» в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

Из общего количества пострадавших, 31 человек находится в инфекционном стационаре. Первые петербуржцы с симптомами отравления начали обращаться в больницу еще 1 июля.

Сейчас ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщиков куриных яиц и полуфабрикатов. При этом управление подчеркнуло, что готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения морального и материального вреда.

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