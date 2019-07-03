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Более 50 экипажей станут участниками IX этапа Кубка России по ралли в Псковской области

Более 50 экипажей подали заявки на участие в ралли «900 озёр», которое будет IX этапом Кубка России и состоится 6 июля в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

В списке заявленных экипажей – спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Ярославля, Тулы, Смоленска, Перми, Екатеринбурга, Минска (Белоруссия). Псковскую область, по предварительным данным, будут представлять два экипажа: Анжелика Соломенник (Псков) и Сергей Алексеев (Псков), выступающие в зачёте «Наша классика», великолучанин Владислав Супрун и петербуржец Александр Гришин, которые поборются за очки в классе 2000Н. «Мы ждём, что заявится и наш Максим Павлов, если успеет подготовить автомобиль», - отметил Олег Мыслевич.

«В нынешней ситуации в автоспорте у нас достойный состав участников: в абсолютном зачёте поедут больше 10 машин, в «Нашей классике» не малый канал набрался – 13 экипажей, в зачёте Кубка России – больше 40 участников, а такого количества, по-моему, не было ещё не одном этапе Кубка в этом году», - подчеркнул президент областной Федерации автоспорта.  

Ралли «900 озер» также является 3-м этапом Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», первым этапом Кубка Белоруссии по ралли-спринту и пятым этапом моносерии LADA Rally Cup.

Проехать гонщикам предстоит около 260 километров, из которых порядка 82 километров – скоростные участки. Дорожное покрытие – грунт, гравий.

4 июля с 10:00 до 17:00 пройдут тестовые заезды. С 16:00 до 21:00 в штабе ралли в Центре досуга и культуры в Опочке будет идти регистрация участников, которая продолжится 5 июля. Также в пятницу с 9:00 до 15:00 состоится ознакомление с трассой, с 11:00 начнётся техническая инспекция.

В 18:00 в Опочке состоится официальное открытие гонки, после которого пройдёт слалом «Кубок главы Опочецкого района».

Гонка стартует из центра Опочки 6 июля в 10:00. На 18:15 намечен финиш первого экипажа, на 21:00 - награждение победителей.

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