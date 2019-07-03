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Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Средняя зарплата в России по итогам II квартала составила 37 тысяч рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Avito.

Наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%). При этом Москва является лидером по средней зарплате (57,9 тыс. рублей), а Барнаул (29,9 тыс.) входит в число городов, где зарабатывают меньше всего. В нижней части списка также оказались Ульяновск (29,4 тыс.), Волгоград (29,3 тыс.) и Тольятти (29,2 тыс.).

На высокую зарплату можно рассчитывать в Санкт-Петербурге (47,4 тыс.) и Екатеринбурге (39,3 тыс.).

Самой высокооплачиваемой сферой является строительство (47,3 тыс.), наиболее востребованными профессиями — продавцы, перевозчики и работники автобизнеса. Меньше всего денег во II квартале предлагали студентам и соискателям без опыта — 30,5 тыс.

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