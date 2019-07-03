Новые театральные стулья и кресла появятся в зрительном зале в Локне
Новые театральные стулья и кресла появятся в зрительном зале Культурно-досугового объединения в Локне. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 502 тыс. 759,34 рубля. Источник финансирования - бюджет Локнянского района с использованием средств федерального и областного бюджетов.
В техзадании указаны 200 кресел-трансформеров с обивкой из велюра, 2 театральных стула с каркасом из дерева.
Товар должен быть поставлен до 29 сентября 2019 года.
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок запланированы на 29 июля.