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Культура

Новые театральные стулья и кресла появятся в зрительном зале в Локне

Новые театральные стулья и кресла появятся в зрительном зале Культурно-досугового объединения в Локне. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 502 тыс. 759,34 рубля. Источник финансирования - бюджет Локнянского района с использованием средств федерального и областного бюджетов.

В техзадании указаны 200 кресел-трансформеров с обивкой из велюра, 2 театральных стула с каркасом из дерева.

Товар должен быть поставлен до 29 сентября 2019 года.

Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок запланированы на 29 июля.

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