Жители Пскова присоединились к Bottle Cap Challenge

10:08, 03 июля 2019, ПАИ

В интернете набирает популярность новый челлендж - Bottle Cap Challenge. Суть его - открутить крышку на бутылке воды ударом ноги.

Автором челленджа считается дизайнер спортивной одежды Эрролсон Хью. Хотя есть версии, что инициатором около недели назад стал боец ММА из Казахстана Каро Пашикян, который на своей странице в «Инстаграме» бросил вызов Конору Макгрегору и Джейсону Стэтхэму. Видеоролик Стэтхэма очень быстро набрал более 10 миллионов просмотров. После исполнения трюка актер бросил вызов режиссёру Гаю Ричи.

Звёзды часто принимают участие в подобных «эстафетах». Несколько лет назад был популярен флэшмоб, предполагающий обливание ледяной водой. В нем оказались «замешаны» многие знаменитые голливудские актеры, в том числе Том Круз, Хью Джекман, Генри Кавилл и другие. По условиям, отказавшиеся принять вызов должны были перечислить 100 долларов в фонд ALS Association, финансирующий борьбу с боковым амиотрофическим склерозом.

Своё видео удара ногой Эрролсон Хью также выложил в «Инстаграме» и передал вызов чемпиону UFC в полулегком весе Максу Холлоуэю. Тот повторил трюк и передал эстафету Джону Майеру, а тот в свою очередь Джейсону Стэтхэму. Какая версия точнее - непонятно, но и как именно всё начиналось - не так важно, интересно, что теперь «открывать бутылку» начали обычные пользователи «Инстаграм» и челлендж с тегом #bottlecapchallenge быстро стал вирусным.

В стороне не остался даже 28-летний руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, назначенный на должность в прошлом году. Он уделил этому процессу несколько рабочих секунд и выложил запись видео из кабинета в администрации Псковской области в своём «Инстаграме», уточнив, что это «его личный ответ Гарику Харламову».