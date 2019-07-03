Александр Котов: От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят судьбы и жизни людей

10:26, 03 июля 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с Днём государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 3 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что в современном мире каждый человек независимо от возраста, места жительства, наличия или отсутствия личного автомобиля является участником дорожного движения, и за его безопасность несёт ответственность сотрудник ГИБДД.

По его словам, это очень непростая работа, но её значимость для государства, общества и личности чрезвычайно высока. «От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят не показатели дорожно-транспортных происшествий, а судьбы и жизни людей», - подчеркнул председатель облсобрания.

Александр Котов отметил, что общими усилиями властей, дорожных полицейских, общественных организаций удалось несколько снизить аварийностью на дорогах. Однако, по его словам, чтобы кардинально переломить ситуацию и свести к минимуму количество ДТП, необходимо ещё очень многое сделать. «Фактически обеспечение безопасности дорожного движения является задачей по обеспечению устойчивого социально-экономического и демографического развития страны. Уверен, сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области приложат максимум усилий для достижения поставленных государством целей», - заявил он и пожелал дорожным полицейским удачи, здоровья и благополучия.