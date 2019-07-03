Псковский «Сказ» вошел в число победителей Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

10:28, 03 июля 2019, ПАИ

Псковский ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева под руководством Константина Абабкова вошел в число победителей III зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который прошел с 27 по 30 июня в Твери в рамках реализации национального проекта «Культура».

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области, из 95 коллективов были выбраны 7 лучших, каждый из них получил звание лауреата и стал обладателем грантовой поддержки.

Константин Абабков отметил высокопрофессиональный состав жюри конкурса и теплую поддержку со стороны зрителей. По его словам, на творческих состязаниях «Сказ» представил интересную программу с неповторимым псковским колоритом.

Дипломом III степени награждены Псковский русский народный хор (руководитель и балетмейстер коллектива - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова), псковский Театр танца «Русские узоры» (художественный руководитель - Почётный работник общего образования Ирина Казимир), Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница» из Великих Лук (художественный руководитель - лауреат премии «Душа земли Псковской» Маргарита Амирханян).

Участие в фестивале-конкурсе приняли лучшие коллективы из 29 регионов: Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Республик Коми, Карелия, Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Более 1400 человек в возрасте от 14 лет представили на суд жюри и зрителей своё мастерство в четырёх номинациях: «коллективы народной музыки», «коллективы народного танца», «коллективы народной песни», «фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России».

Жюри конкурса возглавляла народная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Организаторы III зонального этапа фестиваля - Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова и Тверской областной Дом народного творчества.