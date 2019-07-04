Где клюёт рыба: Лучшие места для рыбалки в Псковской области в июле - августе

11:37, 04 июля 2019, ПАИ

В Псковской области около 4000 больших и малых рек и озёр - настоящий рай для рыболовов-любителей, но ехать наобум, конечно, не хочется. Так куда же можно отправиться в июле - августе отдохнуть и половить рыбу? Ко Дню рыбака (14 июля) Псковское агентство информации составило топ-5 лучших, на взгляд бывалого рыболова и путешественника Николая Бесклёвного, мест для рыбалки.

Ещё 15 июня открылся долгожданный водно-моторный сезон, а с 1 июля разрешено хождение под мотором и на Тёплом озере (в акваториях, относящихся к Ремдовскому заказнику). Вариантов для рыбалки выбирай — не хочу. Теперь обо всём по порядку.

Южная часть Чудского озера - Сторожинец, Раскопель, Островцы, Подлипье, Подборовье. Чтобы добраться до этих мест из Пскова, предстоит преодолеть порядка 80-120 км, но оно того стоит. В июле здесь начинается лучшая окуневая рыбалка. Такая ловля привлекает и красивейшими просторами, и размерами рыбы — попадаются экземпляры до одного килограмма. Окунь любит держатся на каменистых местах и «банках» (возвышения рельефа дна), которых много по всему озеру. Ловят его троллингом на воблеры, в заброс на различные приманки или джигом. Велика вероятность увезти из этих мест трофеи в виде крупной щуки, леща или даже судака (это если очень повезёт). Если у вас лодка с мотором, без рыбы точно не останетесь.

Лесные озёра Псковской области. Например, озеро Велино в Гдовском районе и озёра вокруг посёлка Ямм. Здесь огромное количество леща. Ехать на него лучше с фидерными снастями. Рыбачить можно и с берега, и с лодки. В таких местах ловится и щука, и окунь, правда, его размеры не сравнятся с чудским собратом. На поплавочную удочку попадается белая (нехищная) рыба — плотва, беребра. Помимо рыбалки можно отдохнуть у костра, насладиться окружающим лесом, пением птиц, пособирать ягоды или даже попробовать себя в сборе Иван-чая.

Речная рыбалка хороша в устье реки Великой от деревни Хотицы вниз по течению до Псковского озера. Но в последнее время рыбаки, которые любят тихие места, сюда не приезжают. В устье стало слишком шумно из-за большого количества рыболовов на моторных лодках. Если вы сторонник уединения, это не ваш вариант. Но соблазн велик, ведь здесь можно поймать и сома, и судака, и щуку, и окуня, и плотву. Рыбы много, но и рыбаков тоже. Выбор за вами. Подобраться к рыбным косякам можно только на лодке, потому что устье Великой сильно заболочено, и ловить с берега не представляется возможным. А вот если на лодке дойти до одного из многочисленных островов, то с донными и поплавочными удочками можно попытать счастья и с берега.

Себежские озёра. Себежский район — настоящий озёрный край: одних только крупных водоёмов порядка 75, мелких — не сосчитать. Здесь невероятно красивая природа, и если вдруг на рыбалке не повезёт, то разочарованным вы отсюда точно не уедете. Именно сюда совершенно точно стоит отправляться любителям ловли угря. В себежских озёрах его больше, чем где-либо. Угорь, как правило, зарится на обыкновенного червя с донной удочки или на «нарезку» белой рыбки, никакой особой экзотики не требуется.

Псковское озеро в районе Талабских островов. Это место тоже стоит посетить не только из-за рыбалки, но и ради местных красот. Если получится договориться, то вам покажут рыбные места, известные только местным жителям. Причём не только покажут, но и отвезут, и снасть дадут. У Талабских островов в изобилии водится окунь, но самое интересное здесь — ловля судака. Между островами есть ямы, над которыми порой на лодке и не встать, столько здесь рыболовов. Судак набивается в ямы и практически ждёт, чтобы его поймали. Лучше всего делать это джигом на спиннинг. На крючке может быть маленькая силиконовая рыбка (твистер) или «нарезка» из филе плотвы.

Бонус. С 1 июля также разрешено рыбачить на речках Желча в Гдовском районе и Чёрная в Псковском районе. Реки очень рыбные и живописные. Туда надо съездить обязательно. На Чёрную речку лучше отправляться с лодкой, на Желче можно половить и с берега — подходов к воде достаточно. Порыбачить можно и с донными, и с поплавочными удочками. На Чёрной речке результативная рыбалка по язю. На простого червячка попадаются экземпляры до одного килограмма.

Отправляясь на рыбалку в Псковскую область, следует основательно подготовиться. В этом вам помогут наши партнёры:

Торговый центр «Технодром»

Торговый центр «Технодром» - не просто магазин, это сообщество людей, которые любят активный образ жизни. Здесь любой рыбак, даже самый требовательный, обязательно найдёт то, что ему нужно.



Фото: Торговый центр "Технодром"



Фото: Торговый центр "Технодром"



Фото: Торговый центр "Технодром"



Фото: Торговый центр "Технодром"



Фото: Торговый центр "Технодром"









В «Технодроме» представлен самый широкий ассортимент товаров для рыбалки и отдыха на природе:

- лодки ПВХ RiverВoats, Stel, САВА, Rush;

- лодки алюминиевые «Тактика»;

- прицепы для транспортировки лодок;

- лодочные моторы Yamaha, Mercury, «Нормарк», Hangkai, Hidea;

- эхолоты;

- спиннинги и удилища Maximus, «Волжанка», AKARA, STINGER, «Серебряный ручей» (Silver Stream);

- экипировка и снаряжение для подводной охоты Scorpena;

- лески, шнуры, катушки;

- коробки, ящики, тубусы;

- приманки, прикормки;

- садки, подсачеки, раколовки;

- сушилки для рыбы;

- изотермические контейнеры, термосумки и гермомешки;

- одежда и обувь для рыбалки для взрослых и детей;

В магазине представлен самый широкий в Пскове ассортимент туристической экипировки (палатки, тенты, спальные мешки), походной мебели и посуды.

В преддверии Дня рыбака торговый центр «Технодром» поздравляет всех любителей рыбалки с профессиональным праздником и проводит специальный розыгрыш. До 14 июля 2019 года при покупке от 500 рублей в рыболовном отделе все покупатели участвуют в розыгрыше полукомбинезона от компании Nordman. Подведение итогов состоится 14 июля в 17:00. Каждому чеку на кассе присвоят индивидуальный номер, а в день розыгрыша счастливчика определят с помощью приложения Random. За репост этой записи из группы VK «Технодром» разыграет три приза: леска, набор силиконовых приманок и блесна.

Адрес торгового центра «Технодром»: Псков, улица 23 июля, 4.

Часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 21:00; суббота-воскресенье с 10:00 до 18:00.

Телефон: 8 (8112) 50-00-55.

Сайт: tekhnodrom.ru

Группа VK: vk.com/tekhnodrompskov

Страница в Instagram: instagram.com/tekhnodrompskov

Магазины «Поплавок» и «Ловись, рыбка»

Любите рыбалку? Вы уже опытный рыбак, настоящий профессионал или новичок, который только собирается окунуться в этот интересный и удивительный мир? Неважно! Приходите в магазины «Поплавок» и «Ловись, рыбка». Профессионалу подберут снасти на самый взыскательный вкус, а новичку помогут соориентироваться и сделать правильный выбор среди большого количества готовых доступных решений.



Фото: Магазин "Полавок"



Фото: Магазин "Полавок"



Фото: Магазин "Полавок"



Фото: Магазин "Полавок"



Фото: Магазин "Полавок"



Фото: Магазин "Полавок"











В магазинах представлен широкий ассортимент спиннингов и удочек – от бюджетных до эксклюзивных. Есть катушки всевозможных систем, лески, шнуры и приманки – от простых до всемирно известных марок.



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"



Фото: Магазин "Ловись, рыбка"























Хорошо провести время на природе поможет правильная экипировка. Здесь вам предложат костюмы из современных «дышащих» тканей – лёгкие и непромокаемые, с ловушками для насекомых или без них. Дополнят это большим выбором удобной и лёгкой обуви для рыбаков, порадуют широким спектром турснаряжения (поляризационные очки, головные уборы, термосы, сумки, фонарики), которое сделает отдых комфортным.

В продаже всегда есть свежая живая наживка.

«Рыбачьте с нами, и удача будет с вами!»

Магазин «Ловись, рыбка»

Адрес: Псков, Октябрьский проспект, 32.

Время работы: понедельник-пятница с 10:00 до 20:00; суббота-воскресенье с 10:00 до 18:00.

Группа VK: vk.com/public135213292

Телефон: +7 (911) 372-16-09.

Магазин «Поплавок»

Адрес: Псков, улица Коммунальная, 73 (ТД «Гулливер», отдел «Поплавок»).

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных.

Телефон: +7 (911) 372-14-84.

Псковская фабрика одежды и обуви Nordman

Nordman – псковская фабрика, которая выпускает обувь и аксессуары для охотников и рыбаков. Здесь есть практически всё, о чём вы мечтали или вообще не подозревали о существовании такой экипировки.



Фото: Фабрика Nordman



Фото: Фабрика Nordman



Фото: Фабрика Nordman



Фото: Фабрика Nordman



Фото: Фабрика Nordman



Фото: Фабрика Nordman











Для лета: ПВХ сапоги, рыбацкие болотники, вейдерсы (полукомбинезоны для ловли рыбы вброд), костюмы, плащи, куртки, кепки, термоноски, спасательные жилеты и даже обувь для рыбалки с лодки - например, Nordman Fit или Nordman Beat, в которой можно ходить и по городу.

Для зимы: сапоги из ЭВА, ботинки, бахилы, шапки, рукавицы, термобелье.

Одних только вейдерсов 14 разновидностей - для любых условий и потребностей. Есть модели, в которых можно запросто ловить рыбу в ледяной воде и чувствовать себя при этом комфортно. Речь о полукомбинезонах из мембраны и неопрена Nordman Neo Plus. Верх вейдерсов выполнен из трехслойного неопрена, прочного, легкого, эластичного материала. Он абсолютно водонепроницаем и хорошо сохраняет тепло. Сапоги полукомбинезона выполнены из лёгкого и тёплого материала ЭВА и имеют специальные вставки из ТЭП материала для защиты от скольжения и проколов, если вдруг вы рыбачите на каменистых водоёмах.

Вы не любитель экстремальных холодов? Есть модель и для более благоприятных условий, не менее удобная и лёгкая. Например, полукомбинезон Nordman Expert для рыбалки в межсезонье. Верх его выполнен из водонепроницаемого нейлона, который отличается лёгкостью и эластичностью. Все швы имеют двойную проклейку. Базовый сапог сделан из лёгкого и теплого материала ЭВА с усиленной ТЭП подошвой для антипрокола и антискольжения. Внутри сапога находится четырёхслойный вкладыш.

Все товары можно заказать через официальный сайт и оплатить с помощью безналичного расчёта или наличными при получении.

По Пскову доставка покупок осуществляется бесплатно. Доставку «до двери» или пункта выдачи выполняет транспортная компания СДЭК. К Дню рыбака фабрика дарит скидку 15% на всю продукцию в интернет-магазине по промокоду «ПАИРЫБАК».

Сайт: www.nordman.ru

Клуб любителей охоты и рыбалки Nordman «ВКонтакте»: vk.com/sapoginordman

Телефон интернет-магазина: 8 (800) 551-29-10.

ООО «Псков-Полимер», Псков, улица Железнодорожная, 60. ОГРН 1026000958257.

База отдыха «Волынь»

Загородный комплекс «Волынь» на живописном берегу Жижицкого озера в Куньинском районе включает уютные коттеджи, ресторан, лодочную станцию, бани и сауны, прогулочные дорожки, зоны отдыха, спортивные площадки и, конечно, лес.

«Волынь» – идеальное место для любителей рыбной ловли, грибников и тех, кто устал от городской суеты. В огромном (площадь более 57 кв. км) Жижицком озере водятся щука, лещ, судак, карась, окунь, плотва.



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



Фото: База отдыха "Волынь"



























Здесь можно отправиться на рыбалку с инструктором, кандидатом в мастера спорта по ловле спиннингом. На специальном катере, оборудованном профессиональными спиннингами, эхолотом и электроякорем, гостей базы отвозят в самые рыбные места. С помощью опытного инструктора отличный улов обеспечен. Причём порыбачить таким образом могут и гости базы, и те, кто воспользовался туром выходного дня (то есть приехал без ночёвки). Час рыбалки с инструктором на катере с оборудованием стоит 2,5 тысячи рублей, на простом катере — 1,5 тысячи рублей. Не забудьте, что лучше заблаговременно позвонить на базу отдыха и заранее договориться о выезде с инструктором.

Если Жижицкое озеро по какой-то причине не подходит, инструктор отвезёт гостя к любому другому водоёму поблизости. В таких диких уголках рыболовам-любителям гарантирован ещё более активный клёв.

Не привыкли проигрывать и предпочитаете всегда уходить с рыбалки с уловом? Специально для таких гостей в «Волыни» организовали карповый пруд. Рыбы здесь в изобилии! Карпы от килограмма и выше практически запрыгивают на крючок. Оплата производится за трофей: например, килограммовый карп обойдётся в 500 рублей. Если пожелаете, повара «Волыни» тут же приготовят свежепойманную рыбу и подадут её вам на обед или ужин. Карпа закоптят, запекут, сварят уху, сделают пельмени, котлеты, подадут в горшочке с овощами и кореньями.

Приезжать в «Волынь» можно со своими снастями, а можно брать удочки в аренду на месте. Аренда поплавочной удочки обойдётся в 150 рублей в час, спиннинга — от 200 рублей в час. С наживкой, прикормом и экипировкой для рыбаков проблем тоже не будет. Отличный вариант для любителей спонтанных поступков: берёте удочку напрокат, отправляетесь на берег Жижицкого озера (оно здесь в пешей доступности) в одно из семи мест, оборудованных мостками, и рыбачите в своё удовольствие.

А в 20-х числа июня на базе отдыха проводят фестиваль-соревнование по рыбной ловле «Кубок Волыни», на который традиционно съезжается множество рыбаков из Псковской области и соседних регионов.

Адрес: Псковская область, Куньинский район, деревня Камено.

E-mail: zakaz@volyn60.ru

Сайт: volyn60.ru

Группа в VK: vk.com/volyn60

Телефоны: +7 (911) 888-15-81, +7 (911) 888-15-82.

База отдыха «Чистые пруды»

База отдыха «Чистые пруды», расположенная на границе Псковской и Ленинградской областей, в самом сердце Причудья, приглашает провести приятные деньки в окружении природы и тишины.



Фото: База отдыха "Чистые пруды"



Фото: База отдыха "Чистые пруды"



Фото: База отдыха "Чистые пруды"



Фото: База отдыха "Чистые пруды"



Фото: База отдыха "Чистые пруды"



Фото: База отдыха "Чистые пруды"



Фото: База отдыха "Чистые пруды"



Фото: База отдыха "Чистые пруды"















Гостям предлагают проживание в комфортных деревянных коттеджах различной ценовой категории, а также по-домашнему вкусные и разнообразные блюда русской и европейской кухни, приготовленные поварами из кафе «Золотой карась». В меню можно выбрать блюда из мяса, птицы и рыбы, выращенной в местных прудах или выловленной в Чудском озере.

Но самое главное - отличная рыбалка на карпа и щуку в собственных прудах базы отдыха. «Чистые пруды» уникальны тем, что здесь находится самое северное карповое хозяйство в России. Выращиваемый в этих местах ропшинский карп, выведенный специально для суровых условий Северо-Запада, будет радовать не только рыбаков, но и прекрасно приживется в прудике около дома. А специалисты помогут консультациями по содержанию и выращиванию малька карпа.

Вечер после удачной рыбалки можно скоротать за партией русского или американского бильярда или в настоящей русской бане на березовых дровах.

Для любителей пляжного отдыха - песчаный берег Чудского озера всего в 10 минутах езды от базы. Для поклонников «тихой охоты» - огромное количество грибов и ягод в ближайшем лесу. Зимний отдых порадует лыжными прогулками, катанием с горки, поездками на снегоходе и рыбалкой на Чудском озере.

«Мы постараемся сделать ваш отдых легким, приятным и комфортным!»

Адрес: Псковская область, Гдовский район, деревня Верхоляне-2.

Телефон: +7 (911) 382-82-24.

Сайт: fishkagdov.ru

Группа VK: vk.com/ooochistyeprudy