Мобильные медпункты работают на 70 избирательных участках Псковской области

18:07, 20 сентября 2026, ПАИ

В течение трех дней голосования на 70 избирательных участках Псковской области работали мобильные медицинские пункты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере Max.

Жители могли прямо на избирательных участках без предварительной записи пройти преддиспансеризацию и сделать прививку от гриппа. По словам губернатора, этой возможностью воспользовались многие избиратели.

«Быстро, удобно и рядом с домом», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что до окончания голосования 20 сентября остаются последние часы.

В Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно до 20:00.