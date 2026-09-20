Явка на избирательные участки в Псковской области достигла 43%

18:39, 20 сентября 2026, ПАИ

К 18:00 в очном голосовании на выборах приняли участие 185 154 избирателя – это 43,11 % от общего числа граждан, включённых в списки (без учёта участников дистанционного электронного голосования). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Общая численность избирателей в списках составляет 441 412 человек.

Высокий уровень вовлечённости демонстрирует и дистанционное электронное голосование (ДЭГ): свой выбор онлайн сделали 48 734 человека, что составляет 90 % от числа тех, кто подал заявление на участие в ДЭГ.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.