Явка на ДЭГ в Псковской области составила 90%

18:42, 20 сентября 2026, ПАИ

По данным на 18:00 20 сентября на выборах в Псковской области с помощью ДЭГ проголосовали 48 734 человека. Явка составляет 90 %, сообщили ПАИ в Избирательной комисии региона.

С помощью бюллетеней на участках проголосовали 185 154 человека. Таким образом, явка составила 43,11 %. Общая численность избирателей, включенных в списки, составляет 441 412 человек без учёта ДЭГ.

Ранее сообщалось, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор к 17:35 по московскому времени сделали уже 3,6 млн человек. Это 90% зарегистрированных участников.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.