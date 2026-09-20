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«Для нашей семьи – это праздник»: выпускник программы «Герои земли Псковской» проголосовал на выборах

Выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Сергей Бушменков посетил избирательный участок №158 вместе со своей семьей. Он поделился впечатлениями от организации голосования.

Фото здесь и далее: ПАИ

Сергей Бушменков рассказал, что для его семьи поход на избирательный участок давно стал семейной традицией. «Для нашей семьи день выборов – это всегда праздник и ответственный шаг. Мы голосуем за стабильность, уверенность и будущее нашей страны», – отметил Сергей Бушменков.

Особенно он оценил организацию детской площадки на участке: ребята в игровой форме имели возможность проголосовать. По словам Сергея Бушменкова – это отличный способ с раннего детства прививать гражданскую культуру.

Напомним, в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно до 20:00.

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