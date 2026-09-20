«Для нашей семьи – это праздник»: выпускник программы «Герои земли Псковской» проголосовал на выборах

18:24, 20 сентября 2026, ПАИ

Выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Сергей Бушменков посетил избирательный участок №158 вместе со своей семьей. Он поделился впечатлениями от организации голосования.

Сергей Бушменков рассказал, что для его семьи поход на избирательный участок давно стал семейной традицией. «Для нашей семьи день выборов – это всегда праздник и ответственный шаг. Мы голосуем за стабильность, уверенность и будущее нашей страны», – отметил Сергей Бушменков.

Особенно он оценил организацию детской площадки на участке: ребята в игровой форме имели возможность проголосовать. По словам Сергея Бушменкова – это отличный способ с раннего детства прививать гражданскую культуру.

Напомним, в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно до 20:00.