Евгений Панферов опроверг великолукский слух об ограничении лечения в стационаре четырьмя днями

18:51, 20 сентября 2026, ПАИ

Жителей Великих Лук обеспокоили сообщения о том, что теперь пациенты могут находиться в стационаре не более четырех дней, тогда как раньше срок лечения мог достигать десяти дней. Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов опроверг эту информацию, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

По его словам, продолжительность пребывания пациента в стационаре определяется индивидуально и зависит от диагноза, состояния человека и медицинских протоколов.

«Иногда курс лечения действительно короче, чем раньше, но это определяется врачом, а не общим правилом. Медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями и действующими стандартами в рамках обязательного медицинского страхования», — подчеркнул Евгений Панферов.