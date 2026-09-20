Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

18:24, 20 сентября 2026, ПАИ

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор к 17:35 по московскому времени сделали уже 3,6 млн человек. Это 90% зарегистрированных участников, сообщает Минцифры РФ.

Те, кто не успел проголосовать, ещё могут сделать это — голосование продлится до 20:00 по местному времени. Топ регионов по количеству голосов: Новгородская область — 93%, Республика Марий Эл — 92%, Смоленская область — 92%, Чувашия — 92%, Удмуртская Республика — 92%.

В Псковской области к 12:00 20 сентября с помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 46 594 человека. Явка на ДЭГ достигла 86 %.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ применяется на выборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах в 32 регионах. Проголосовать могут те, кто заранее выбрал этот способ голосования на Госуслугах.