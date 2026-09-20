В псковском СПИД-центре установили ящик для анкет и предложений

17:16, 20 сентября 2026, ПАИ

Ящик для анкет и предложений установили в Центре профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями в Пскове. Об ПАИ сообщили в Псковской областной инфекционной клинической больнице.



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница



Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница







Заполнить специальный бланк после посещения врача-специалиста, прохождения обследования или сдачи анализов могут пациенты СПИД-центра и амбулаторного центра, а также клиенты платных медицинских услуг. Обратная связь нужна амбулаторному звену, чтобы выявить сильные стороны работы и определить области, требующие улучшения.

Анкетирование уже хорошо зарекомендовало себя при взаимодействии с гражданами по результатам госпитализации: пациенты делятся мнением в анкете стационара, что помогает улучшать качество лечения и пребывания в палате. Тем, кто не успел заполнить анкету, предлагают оставить отзывы в официальном сообществе учреждения в «ВКонтакте».

«Просим вас оценить преимущества обращения в Псковскую инфекционную больницу и порекомендовать дополнительные векторы развития. Рассчитываем на ваши заинтересованность и участие», – обратились к псковичам в медучреждении.