0
11:45
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
11:19
Опытом работы по дрессировке собак обменялись кинологи псковского УФСИН и таможни
10:26
Александр Котов: От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят судьбы и жизни людей
10:08
Жители Пскова присоединились к Bottle Cap Challenge
09:42
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
09:09
Сильный ветер и до +18 градусов ожидается в Псковской области 3 июля
22:44
Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
Еще новости
Общество

Великолучанин решил устроиться на работу после возбуждения уголовного дела за долги по алиментам

Житель Великолукского района решил устроиться на работу после возбуждения в отношении него уголовного дела за долги по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На основании решения суда с 2011 года мужчина должен был выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка. Однако он не оказывал никакой материальной помощи ребёнку, так как не имел финансовой возможности.

В настоящее время долг великолучанина по алиментам составляет более 500 тысяч рублей. Ранее должника привлекали к административной ответственности. Наказание в виде 80 часов обязательных работ мужчина отработал, но мер к выплате алиментов так и не предпринял. Поэтому приставы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

После получения соответствующего постановления мужчина  в течение недели встал на учет в Центр занятости населения. В настоящее время он проходит медицинскую комиссию и оформляет документы для официального трудоустройства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
03 июля 2019
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
Опытом работы по дрессировке собак обменялись кинологи псковского УФСИН и таможни
03 июля 2019
Опытом работы по дрессировке собак обменялись кинологи псковского УФСИН и таможни
Александр Котов: От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят судьбы и жизни людей
03 июля 2019
Александр Котов: От профессионализма и добросовестности дорожного полицейского зависят судьбы и жизни людей
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
03 июля 2019
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
Сильный ветер и до +18 градусов ожидается в Псковской области 3 июля
03 июля 2019
Сильный ветер и до +18 градусов ожидается в Псковской области 3 июля
Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
02 июля 2019
Студенты-теологи в Пскове изучат музейное дело и охрану объектов культурного наследия
Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»
02 июля 2019
Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»
Михаил Ведерников назвал митрополита Тихона наставником и другом
02 июля 2019
Михаил Ведерников назвал митрополита Тихона наставником и другом

Идет загрузка...