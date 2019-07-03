Великолучанин решил устроиться на работу после возбуждения уголовного дела за долги по алиментам

10:39, 03 июля 2019, ПАИ

Житель Великолукского района решил устроиться на работу после возбуждения в отношении него уголовного дела за долги по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На основании решения суда с 2011 года мужчина должен был выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка. Однако он не оказывал никакой материальной помощи ребёнку, так как не имел финансовой возможности.

В настоящее время долг великолучанина по алиментам составляет более 500 тысяч рублей. Ранее должника привлекали к административной ответственности. Наказание в виде 80 часов обязательных работ мужчина отработал, но мер к выплате алиментов так и не предпринял. Поэтому приставы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

После получения соответствующего постановления мужчина в течение недели встал на учет в Центр занятости населения. В настоящее время он проходит медицинскую комиссию и оформляет документы для официального трудоустройства.