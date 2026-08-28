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Общество

В Писковичах завершили реконструкцию водопровода

В деревне Писковичи Псковского муниципального округа завершены работы по реконструкции сети водопровода. Проект реализован в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Фото: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Качество водоснабжения улучшилось более чем для 2,7 тысячи жителей. Специалисты капитально отремонтировали 2208,8 метра трубопровода. Прокладка велась двумя способами: методом горизонтально направленного бурения (1 210 м) и открытым способом (405 м). Также была выполнена разбивка осей линейного объекта.

Благодаря проведённым работам качество услуг в сфере водоснабжения стало выше для 2 725 жителей деревни. В администрации округа подчёркивают, что это значимый шаг в развитии коммунальной инфраструктуры муниципалитета.

Ранее сообщалось, что около десятка дворов отремонтируют в Великих Луках до конца октября.

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