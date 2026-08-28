Строительство моста через реку Великую на Северном обходе Пскова идёт по графику

20:54, 28 августа 2026, ПАИ

На Северном обходе Пскова продолжается возведение моста через реку Великую в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На сегодняшний день из шести запланированных опор возведено пять. Особое внимание уделено пятой опоре, расположенной непосредственно в русле реки: на ней полностью готовы буронабивные сваи и забетонирован ростверк.

Сборка и надвижка пролётного строения выполнены более чем наполовину. На металлические конструкции уже частично нанесены финишные слои защитного покрытия.

В настоящее время основные усилия строителей сосредоточены на возведении последней, шестой опоры. Сейчас на объекте ведётся монтаж арматурного каркаса; далее специалисты установят опалубку и забетонируют тело опоры. Параллельно ежедневно продолжается сборка металлического пролётного строения с последующей надвижкой.

По оценкам специалистов, работы ведутся чётко и слаженно, без отклонений от установленного графика.

Ранее сообщалось, что новый путепровод через Великую в Пскове строят по технологии Крымского моста.