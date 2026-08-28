В Псковской области запустят ежегодный конкурс по созданию муралов

23:44, 28 августа 2026, ПАИ

В Псковской области появится ежегодный конкурс по созданию муралов. На реализацию проекта планируется выделять по пять миллионов рублей ежегодно. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Финансирование предусмотрено начиная с 2027 года, однако основная подготовка к конкурсу стартует уже этой осенью.

Как сообщили организаторы, конкурс пройдёт в два этапа. На первом этапе рабочая группа отберёт 10 лучших территорий из числа тех, которые предложат муниципалитеты. Ключевое условие — будущие муралы должны отражать историю, значимые события, культуру и неповторимую атмосферу места.

Второй этап — творческий конкурс эскизов. В нём смогут принять участие все желающие.

Цель инициативы — сделать регион ярче, современнее и привлекательнее как для местных жителей, так и для гостей. Пример уже реализованного проекта — мурал в городе Дно, созданный силами ТОС.

Ранее сообщалось, что Минстрой выберет лучшие реализованные инициативы развития городской среды.