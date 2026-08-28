В Пскове начал работу городской Ресурсный центр по духовно‑нравственному и патриотическому воспитанию

23:27, 28 августа 2026, ПАИ

На базе Центра развития ребёнка — детский сад № 41 в Пскове начал работу городской Ресурсный центр по духовно‑нравственному и патриотическому воспитанию детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества».

В церемонии открытия принял участие заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Вадим Сиверский.

Выступая перед педагогическим составом, Вадим Сиверский подчеркнул важность формирования у дошкольников базовых ценностей.

«Формирование у дошкольников базовых ценностей — честности, совести и ответственности — является фундаментом национальной безопасности в условиях современных вызовов, — отметил он. — Патриотизм берёт начало в любви к семье и малой родине, опираясь на неразрывную связь поколений».

Сотрудничество филиала фонда и детского сада будет продолжено: на площадке центра регулярно проходят совместные уроки мужества и встречи с ветеранами СВО.

Ранее сообщалось, что августовская педагогическая конференция прошла в Великих Луках.