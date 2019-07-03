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Общество

Ревизию правил дорожного движения проведут в России

Госавтоинспекция готовит ревизию Правил дорожного движения. Для этого в ведомстве будет создана рабочая группа, которая детально проанализирует ПДД, сообщает ТАСС.

Отмечается, что после проведения анализа в случае необходимости ГАИ подготовит рекомендации по улучшению ПДД.

По словам заместителя главы МВД Александра Горового, необходимость ревизии правил дорожного движения назрела давно. «Наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы в ПДД. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» - сказал он. Однако замглавы МВД не уточнил, что именно необходимо изменить в этих правилах.

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