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За кражу кошелька с прилавка магазина великолучанину грозит уголовное наказание

Великолукские полицейские нашли 48-летнего местного жителя, который украл кошелек с прилавка магазина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, безработный великолучанин воспользовался невнимательностью 56-летней горожанки, которая оставила кошелек с деньгами и банковской картой без присмотра, совершая покупки в магазине по улице Холмской 28 июня. Позднее с карты было снято 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Также стражи порядка раскрыли также ранее совершенное преступление. 16 февраля в Великих Луках 52-летняя местная жительница во дворе своего дома по улице С. Перовской потеряла мобильный телефон, он был похищен. В этой краже подозревается безработный, судимый 33-летний великолучанин. Похищенный телефон найден и изъят. Ведется проверка.

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