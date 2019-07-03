Опытом работы по дрессировке собак обменялись кинологи псковского УФСИН и таможни

11:19, 03 июля 2019, ПАИ

Кинологи УФСИН России по Псковской области и Псковской таможни обменялись опытом работы по дрессировке собак. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН, занятия кинологов проходили на базе городка для подготовки специальных собак следственного изолятора №1 Пскова.

Коллеги обменялись опытом работы по дрессировке специальных собак по поиску наркотических, психотропных и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. После сотрудники поделились результатами практической деятельности из своей повседневной работы.

По мнению начальника кинологической службы регионального УФСИН Александра Филиппова, подобное взаимодействие является важным аспектом в подготовке, дрессировке и использования специалистами кинологами служебных собак, как в пенитенциарном ведомстве, так и в таможенной службе.