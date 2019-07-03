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Общество

Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике

Купальские гуляния в Бугрово (2018 год). Фото: Пушкинский Заповедник

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана…». Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, его проведут в канун Иванова дня 6 июля в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Начало гуляний - в 21.00.

В программе интерактивного фольклорного представления — традиционные купальские обряды, подлинные старинные песни и хороводы в исполнении музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», работающего в тесном содружестве с петербургскими музыкантами, в частности, с доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидатом искусствоведения Ириной Поповой.

Купальские гуляния в Бугрово (2018 год). Фото: Пушкинский Заповедник

Гостям музея также предложат поучаствовать в различных конкурсах, выберут Купалу, «Ивана да Марью», лучшего сказителя и так далее. Завершат праздник купальским костром, который разожгут на специальном плоту посередине реки Луговки.

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