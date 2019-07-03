Более тысячи надписей на домах с рекламой наркотиков ликвидированы перед Ганзой в Пскове

12:13, 03 июля 2019, ПАИ

В Пскове во время подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени были ликвидированы более тысячи надписей на домах с рекламой наркотиков. Об этом заявил заместитель начальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас на заседании клуба председателей многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Антон Ляугминас довел до участников заседания информацию о всех принимаемых в администрации города мерах по борьбе с распространением наркотических веществ. Он также ответил участникам заседания на вопросы по благоустройству Пскова.

Заместитель начальника управления городского хозяйства призвал активных собственников жилых помещений быть внимательными к происходящему вокруг и сообщать обо всех подозрительных лицах и административных нарушениях в службу «02». «Бороться с наркотиками нужно всем вместе, ведь под угрозой наши дети», - отметил он.