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Культура

Псковское агентство информации организует прямую трансляцию концерта «Лавандовая ночь»

 

5 июля в 22:00 на террасе отеля «Покровский» в Пскове симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского даст концерт под открытым небом «Лавандовая ночь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

К настоящему моменту все билеты на «Лавандовую ночь» проданы, но, несмотря на это, у читателей Псковского агентства информации будет возможность услышать классическую музыку. Для этого ПАИ организует прямую трансляцию выступления в своей группе «ВКонтакте». Чтобы не пропустить трансляцию, достаточно быть подписчиком группы, в этом случае уведомление о прямом эфире придёт автоматически.

Организаторы выступления обещают псковичам сказочную атмосферу и чудесный вечер, полный вдохновения.

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