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Общество

В Пушкиногорской школе-интернате появится спортивно-игровая комната

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате появится спортивно-игровая комната с верёвочным парком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда. Средства на эти цели в размере 94 500 рублей собраны на интернет-площадке Planeta.ru. 

Первоначально планировалось построить верёвочный парк на территории школы, однако впоследствии администрация учреждения попросила оборудовать игровую комнату в спальном корпусе. Собранные в рамках благотворительного проекта деньги направят на покупку и установку нескольких спортивно-игровых комплексов со шведскими стенками, сетками для лазанья, скалолазными стенками, батутом для помещений. Здесь смогут заниматься все подопечные учреждения, а также юные туристы.

На данный момент в Пушкиногорской санаторной школе-интернате живут и учатся порядка 120 детей. Все они имеют проблемы с органами дыхания и склонность к заболеванию туберкулезом. Для укрепления здоровья ребят педагоги постоянно проводят занятия физической культурой, игровыми видами спорта и туризмом.

Для Псковского детского фонда «Верёвочный парк» является пятым успешным краудфандинговым проектом – ранее на Planeta.ru были реализованы проекты «Фамильный сервиз» для сирот», два проекта «Здравствуй, школа!» и «Спортивный зал для детей-сирот». В этот раз псковский проект поддержали более 40 неравнодушных пользователей – суммы пожертвований варьировались от небольших до очень крупных (23 тыс. рублей). Проследить за дальнейшим ходом реализации проекта можно будет в группах Псковского детского фонда в соцсетях «ВКонтакте» и на «Facebook».

Детский фонд от лица подопечных поблагодарил всех, кто поддержал проект.  

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