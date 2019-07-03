Жительницу Санкт-Петербурга, прокатившую на капоте парня, лишат водительских прав

13:12, 03 июля 2019, ПАИ

У жительницы Санкт-Петербурга, которая прокатила на капоте Chevrolet Cruze молодого человека, сотрудники ГИБДД отобрали ее автомобиль, пишет Фонтанка.ру.

Дорожные полицейские остановили девушку у дома № 32 на проспекте Юрия Гагарина. Диана в этот момент находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушительницы был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ, а Chevrolet Cruze отправлен на штрафстоянку.

Наказание за вождение в нетрезвом виде предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

2 июля девушка стала героиней социальных сетей, прокатив на капоте автомобиля молодого человека в Санкт-Петербурге на протяжении полутора километров. Она объяснила свой поступок тем, что настойчивый мужчина пытался познакомиться с ней, а сотрудники полиции не помогли его «отшить».