0
15:48
Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ
15:40
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
15:17
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
14:38
Экологический праздник «РосянкаFest» пройдёт в Пскове 27 июля
13:52
Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности
13:31
Обучающий семинар для НКО проводит Фонд президентских грантов в Пскове
12:26
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
Еще новости
Общество

Жительницу Санкт-Петербурга, прокатившую на капоте парня, лишат водительских прав

Источник: ВКонтакте

У жительницы Санкт-Петербурга, которая прокатила на капоте Chevrolet Cruze молодого человека, сотрудники ГИБДД отобрали ее автомобиль, пишет Фонтанка.ру.

Дорожные полицейские остановили девушку у дома № 32 на проспекте Юрия Гагарина. Диана в этот момент находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушительницы был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ, а Chevrolet Cruze отправлен на штрафстоянку.

Наказание за вождение в нетрезвом виде предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

2 июля девушка стала героиней социальных сетей, прокатив на капоте автомобиля молодого человека в Санкт-Петербурге на протяжении полутора километров. Она объяснила свой поступок тем, что настойчивый мужчина пытался познакомиться с ней, а сотрудники полиции не помогли его «отшить».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ
03 июля 2019
Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
03 июля 2019
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
03 июля 2019
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
Экологический праздник «РосянкаFest» пройдёт в Пскове 27 июля
03 июля 2019
Экологический праздник «РосянкаFest» пройдёт в Пскове 27 июля
Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности
03 июля 2019
Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности
Обучающий семинар для НКО проводит Фонд президентских грантов в Пскове
03 июля 2019
Обучающий семинар для НКО проводит Фонд президентских грантов в Пскове
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
03 июля 2019
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
03 июля 2019
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике

Идет загрузка...